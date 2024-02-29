МОК заявил, что не будет выдвигать новые требования по допуску России на ОИ-2024

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Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) заявила, что в организации не будут выдвигать новых требований к российским атлетам, передает РИА Новости.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — говорится в заявлении.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа, пишет Газета.