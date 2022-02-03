Мишустин рассказал, сколько получат российские спортсмены за победу на Олимпиаде в Пекине

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Российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

"Правительством принято решение о вознаграждении российских спортсменов по итогам выступления на Играх. За золотую медаль - 4 млн рублей, за серебряную - 2,5 [млн рублей], за бронзовую медаль - 1,7 млн рублей", - сообщил он.

Также поощрение получат "те, кто сопровождает спортсменов к успеху, помогает им готовиться", добавил премьер. "Я имею в виду тренеров и специалистов самых разных направлений и профилей. Они вместе едут к победам", - пояснил глава кабмина.

Он отметил, что зимняя Олимпиада открывается в Пекине уже в пятницу, а еще через месяц там пройдут Паралимпийские игры.

В заключение он пожелал всем российским спортсменам удачи. "Будем болеть и переживать за них", - подытожил премьер.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС