 Минспорта Самарской области удостоено награды РФС

210

Российский футбольный союз вручил министерству спорта Самарской области награду за вклад в развитие адаптивного футбола.



В нашем регионе уделяется большое внимание адаптивному спорту. Координирует эту деятельность созданный в 2024 году Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта - подведомственное учреждение минспорта Самарской области.



В Самарской области традиционно на высоких позициях находится футбол глухих. Представители нашего региона являются победителями Сурдлимпийских игр и чемпионатов Европы в этой дисциплине и действующими игроками сборной России по футболу и мини-футболу глухих.



Активную работу ведут и негосударственные организации. Уже более 10 лет в регионе работает спортивный клуб "Крылья Мечты", в котором занимаются дети с ОВЗ. Клуб неоднократно становился победителем и призером конкурсов Российского футбольного союза.



В 2024 году впервые появились команды по футболу ампутантов, в которой играют в том числе ветераны СВО, и трансплант-футболу. Команды приняли участие во всероссийском турнире "Стальная воля", один из этапов которого в сентябре 2024 года проходил в Самаре. Ветеран СВО, футболист Дмитрий Худошин был признан лучшим игроком финала "Стальной воли" в Краснодарском крае.



Также в прошлом году Самарская область принимала всероссийскую спартакиаду по адаптивному футболу и "Матч Добра" в рамках Специальной олимпиады России.

Фото: минспорта СО