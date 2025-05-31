Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская встретилась с юными баскетболистками

В спортивном комплексе «Орбита» состоялась встреча министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с юношескими сборными командами Самарской области по баскетболу: бронзовыми призерами первенства России среди спортсменов 2009 года рождения и победителями всероссийских соревнований среди команд 2011 года рождения.
Все спортсменки - воспитанницы самарской СШОР №13 имени Ольги Артешиной.
Спортсмены и тренеры задали министру множество вопросов - о развитии спортивной инфраструктуры, о медицинском обеспечении, о возможности проведения на территории нашего региона финалов всероссийских баскетбольных турниров.
Лидия Рогожинская ответила на вопросы, поздравила юных спортсменок с достигнутыми успехами и пожелала новых побед, а также вручила баскетболисткам сувенирную продукцию бренда «СпортКоманда63».
Фото: pxhere.com