Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская встретилась с юными баскетболистками

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В спортивном комплексе «Орбита» состоялась встреча министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с юношескими сборными командами Самарской области по баскетболу: бронзовыми призерами первенства России среди спортсменов 2009 года рождения и победителями всероссийских соревнований среди команд 2011 года рождения.



Все спортсменки - воспитанницы самарской СШОР №13 имени Ольги Артешиной.



Спортсмены и тренеры задали министру множество вопросов - о развитии спортивной инфраструктуры, о медицинском обеспечении, о возможности проведения на территории нашего региона финалов всероссийских баскетбольных турниров.



Лидия Рогожинская ответила на вопросы, поздравила юных спортсменок с достигнутыми успехами и пожелала новых побед, а также вручила баскетболисткам сувенирную продукцию бренда «СпортКоманда63».



Фото: pxhere.com