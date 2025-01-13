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Министерство спорта Самарской области объявляет о старте конкурса для кандидатов в Общественный совет

13 января 2025 22:50
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Совет формируется сроком на 5 лет.

При министерстве спорта Самарской области работает Общественный совет по развитию физической культуры и спорта. Его задачи - общественный контроль за деятельностью министерства, в частности рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, ежегодных планов деятельности и отчетов об их исполнении, а также иных вопросов в соответствии с законодательством.

Совет формируется сроком на 5 лет.

Выдвигать кандидатов в члены Общественного совета могут зарегистрированные в Самарской области организации, работающие в сфере физической культуры и спорта.

 Сроки проведения конкурсного отбора: с 13 января по 14 февраля 2025 года.

Подробнее о конкурсе - в Положении.

 Документы принимаются по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 234. Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 214-72-69.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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