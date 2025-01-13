Министерство спорта Самарской области объявляет о старте конкурса для кандидатов в Общественный совет

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При министерстве спорта Самарской области работает Общественный совет по развитию физической культуры и спорта. Его задачи - общественный контроль за деятельностью министерства, в частности рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, ежегодных планов деятельности и отчетов об их исполнении, а также иных вопросов в соответствии с законодательством.



Совет формируется сроком на 5 лет.



Выдвигать кандидатов в члены Общественного совета могут зарегистрированные в Самарской области организации, работающие в сфере физической культуры и спорта.



Сроки проведения конкурсного отбора: с 13 января по 14 февраля 2025 года.



Подробнее о конкурсе - в Положении.



Документы принимаются по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 234. Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 214-72-69.

Фото: минспорта СО