Лыжники из разных регионов России приняли участие в Байкальском марафоне в Бурятии

111

Лыжники из разных регионов России приняли участие в XXI Байкальском марафоне Baikal-ski в Бурятии. На лед озера Байкал посостязаться вышли около 200 спортсменов, в том числе дети, сообщили ТАСС в субботу в оргкомитете.

"В селе Максимиха, в Баргузинском заливе, состоялся двухдневный Байкальский лыжный марафон Baikal-ski. Вчера состоялись забеги среди детей на дистанциях 1,5 км, 3 км, 5 км и 10 км, сегодня на дистанции 10 км, 20 км, 30 км и 50 км вышли взрослые спортсмены - всего около 200 участников", - сообщили в оргкомитете.

На марафон в Бурятию приехали лыжники из Москвы, Барнаула, Якутска, Красноярска, Омска, Воркуты, Челябинска, Кемерова, Архангельска и других городов. Многие из них - постоянные участники ежегодного мероприятия и приезжают на Байкал в апреле из-за уникальной возможности - попробовать свои силы на льду самого глубокого озера на планете. В конце апреля верхний слой байкальского льда начинает подтаивать и образовывать крупные кристаллы. Такой лед местные лыжники называют "шах", по нему можно развивать скорость до 30 км/ч.

Марафон основан известным тренером из поселка Усть-Баргузин, который расположен на берегу Байкала, - Александром Ушаковым. В свое время он решил продлить лыжный сезон, проводя тренировки на льду озера - когда на суше снега уже нет. Уникальная лыжная гонка стала туристическим брендом Республики Бурятия, а в 2013 году вошла в серию лыжных марафонов России Russialoppet.

Фото: скриншот видео