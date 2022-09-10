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Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская приняла участие в предсезонной презентации гандбольной команды «Лада» и поздравила тольяттинок с успешным выступлением на Всероссийской спартакиаде сильнейших.



Открыла мероприятие премьера предсезонного видеоролика тольяттинского клуба. В нем игроки предстали перед зрителями в образе средневековых русских витязей, а их руководители – в роли повелевающей княжны, требовательного воеводы и могучего наставника-богатыря, которые с берега Волги на непотопляемой ладье отправляются в год клубного юбилея в золотоносный поход.



Далее любителям гандбола презентовали новую игровую форму команды и юбилейную символику клуба. В сезоне 2022/2023 волжанки отмечают 25-летие. Президент и генеральный директор клуба Ирина Близнова и Антон Анташев, а также Лидия Рогожинская под бурные аплодисменты публики вручили игровые майки пятерым новичкам команды.



В рамках мероприятия Лидия Анатольевна вручила благодарственные письма министерства спорта Самарской области игрокам и тренерам, защищавшим честь губернии на летней Спартакиаде сильнейших в Звенигороде, где сборная 63 региона стала бронзовым призером. В ответ врио министра получила в подарок бронзовую медаль, завоеванную «Ладой» по итогам предыдущего чемпионата страны.



«Для меня очень почетно встречать новый сезон вместе с любимой командой. Знаю, с каким желанием и отдачей девочки всегда играют. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора продолжим оказывать всестороннюю поддержку клубу. Дмитрий Игоревич уделяет большое внимание отрасли спорта в регионе, в том числе профессиональным командам, которые защищают честь региона на соревнованиях различного уровня, за эти команды болеют жители области. Это гордость, пример и ориентир для мальчишек и девчонок, которые еще только начинают свой путь в спорте», - подчеркнула Лидия Рогожинская.

фото: минспорта СО