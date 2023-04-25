Лидия Рогожинская приняла участие в IV Всероссийской научно-практической конференции

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В Самарском государственном социально-педагогическом университете проходит конференция на тему: «Актуальные проблемы теории и практики спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры».



С докладом выступила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, которая рассказала о перспективах развития системы подготовки спортивного резерва в Самарской области в условиях современных вызовов. Особое внимание было уделено внесению изменений в федеральные законы о физкультуре и спорте, и об образовании в части гармонизации.

Фото: минспорта СО