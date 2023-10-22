Лидия Рогожинская подписала соглашение о развитии корпоративного спорта в губернии

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На стенде Самарской области на выставке Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» состоялось подписание соглашения о развитии корпоративного спорта на территории 63 региона.



В церемонии приняли участие врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская и председатель Ассоциации развития корпоративного спорта Владислав Клецкин.



«Президентом поставлена цель - увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. Самарская область ведет планомерную и последовательную работу, направленную на вовлечение жителей региона в систематические занятия спортом. Спорт должен стать нормой жизни для каждого человека», - подчеркнула Лидия Рогожинская.

Фото: freepik.com