«Лада» победила «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) – 6:1

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Счет на 6-й минуте открыл лучший снайпер волжан Никита Аноховский после его броска шайба попала в конек защитника гостей и влетела в ворота - 1:0.

Гости смогли отыграться на 18-й минуте экс-ладовец Максим Денежкин сравнял счет (1:1).

На 23-й минуте Алексей Митрофанов перехватил шайбу в чужой зоне, и отправил ее в сетку – 2:1. В середине матча Аноховский кистевым броском реализовал большинство, оформив дубль (для него эта шайба стала 21-й – форвард волжан вышел в лидеры снайперской гоники Лиги, обойдя Егора Степанова из «Югры»).

На 32-й минуте Евгений Грошев отобрал шайбу в чужой зоне и отправил ее под перекладину – 4:1. В это время волжане играли в меньшинстве. При схожих обстоятельствах волжане вскоре увеличили отрыв – на этот раз Михаил Мокин «обокрал» защитника в средней зоне, и, выйдя один на один с голкипером, изящно переиграл его (5:1).

Вскоре гости грубо сыграли против Аноховского, на пять минут оставшись в меньшинстве, и Николай Глухов мощным броском пробил вратаря уральцев – 6:1.

В третьем периоде счет не изменился – тольяттинцы довели матч до уверенной победы, сообщает пресс-служба ХК «Лада».

8 января. «Лада» - «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) – 6:1 (1:1, 5:0, 0:0)

Фото: пресс-служба ХК «Лада»