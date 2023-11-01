«Кубок Дружбы»: в Тольятти соберутся сильнейшие каратисты страны

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С 3 по 5 ноября Тольятти примет Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы». Лично-командный турнир пройдет в 11-й раз на главной площадке ЛДС «Лада-Арена».



История «Кубка Дружбы» началась в 2011 году с проведения небольших областных соревнований, на которых выступали юные спортсмены 63 региона. Спустя время среди участников турнира - профессионалы. Почетным гостем турнира станет титулованная тольяттинская каратистка, чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира Анна Чернышева.



- «По опыту прошлых лет мы готовимся к тому, что в Тольятти должны прибыть команды из примерно 35-ти регионов Российской Федерации плюс представители Ближнего Зарубежья. Свыше полутора тысяч участников будут соревноваться как в реальных поединках – кумитэ, так и формальных комплексах – ката, личных и командных на шести татами одновременно. И уже традиционно финалисты среди мужчин и женщин 18 лет и старше во всех категориях получат солидные призовые», - отметил президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.



Торжественная церемония открытия Кубка состоится в субботу, 4 ноября, начало в 16:00.

Фото: freepik.com