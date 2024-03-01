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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА
"Крылья советов" в Ростове-на-Дону проиграли "Ростову" -0:2
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"Крылья советов" в Ростове-на-Дону проиграли "Ростову" -0:2

1 марта 2024 22:06
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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА

В первом матче после зимней паузы Мир РПЛ "Крылья Советов" в Ростове-на-Дону встречались с "Ростовом".

Счет в матче открыли хозяева поля на 29 минуте встречи. Подачу с углового замкнул экс-самарец Егор Голенков – 1:0. На 80 минуте встречи вышедший на замену Иван Комаров довел счет до 2:0.

В составе "Крыльев" дебютировали Франко Орозко, вышедший на замену на 63 минуте, и Кирилл Печенин, вышедший на замену на 84 минуте игры.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 20 тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 8 марта, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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