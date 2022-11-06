"Крылья Советов" в "Лужниках" обыграли "Торпедо" -2:0

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В 16 туре Мир РПЛ 2022/23 "Крылья Советов" в "Лужниках" встречались с московским "Торпедо".

На 34 минуте встречи Сергей Пиняев навесил со штрафного и Фернандо Костанца головой переправил мяч в сетку ворот хозяев поля – 0:1.

На второй минуте второго тайма, самарцы провели быструю контратаку, Глен Бейл длинной передачей доставил мяч Роману Ежову, который выкатил мяч под удар Сергею Пиняеву, и молодой нападающий в касание отправил мяч в ворота – 0:2.

Максим Глушенков в матче получил предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и самарский нападающий пропустит предстоящий матч.

В следующей игре "Крылья Советов" в рамках 17 тура Мир РПЛ на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ростов". Матч состоится в воскресенье, 6 ноября, в 17:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"