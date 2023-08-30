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Счет в матче хозяева поля открыли на 44 минуте встречи, отличился Мохамед Конате - 1:0.

На 51 минуте матча был назначен штрафной удар за фол Тодоровича на Фернандо Костанца. Со стандарта Гленн Бейл прямым ударом сложил мяч в ворота "Ахамата" - 1:1.

Через две минуты "Ахмат" вновь повел в счете. После углового Навес Дарко Тодоровича замкнул Ясмин Челикович - 2:1.

В компенсированное время реализовавший выход один на один Иван Олейников установил окончательный счет - 3:1.

Выйдя на замену на 88 минуте в составе самарцев дебютировал Алексей Лысов. Владимир Писарский, вышедший на замену на 67 минуте, впервые сыграл после травмы.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" воронежский "Факел". Игра седьмого тура Мир РПЛ состоится в субботу, 2 сентября, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС".