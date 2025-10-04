Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию.
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту.
Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Дарья Занкина стала серебряным призером чемпионата в связке с Мариной Поповой из Красноярского края.
Дарья Занкина из Самарской области - призер чемпионата России по альпинизму
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2
В следующем туре "Акрон" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 18 октября. 
"Акрон" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" - 1:1
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2

4 октября 2025 18:38
167
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".

В 11 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Казани встречались с "Рубином".

Счет в матче на 19 минуте после ошибки Алексея Сутормина в передаче у своих ворот забил перехвативший мяч Андерсон Арройо – 1:0.

На 54 минуте встречи в быстрой контратаке с передачи Иву отличился Велдин Ходжа – 2:0.

Фернандо Костанца и Николай Рассказов получили в матче предупреждения, которые для них стали четвертыми в сезоне, и они пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 12 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 18 октября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
03 октября 2025, 15:39
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия! Общество
411
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
01 октября 2025, 21:33
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
В серии пенальти оказались точнее самарцы. Футбол в Самаре
654
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион.
28 сентября 2025, 18:26
17-летние футболисты академии «Крылья Советов» стали победителями ЮФЛ-Приволжье-1
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион. Спорт
702
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
147
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
230
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
4 октября 2025  13:26
В Самарской области в октябре изменяется расписание электричек
321
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
4 октября 2025  10:20
В Самаре за три дня к отоплению подключено 64% МКД
350
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
3 октября 2025  20:57
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
1171
Весь список