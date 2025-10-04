"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2

167

В 11 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Казани встречались с "Рубином".

Счет в матче на 19 минуте после ошибки Алексея Сутормина в передаче у своих ворот забил перехвативший мяч Андерсон Арройо – 1:0.

На 54 минуте встречи в быстрой контратаке с передачи Иву отличился Велдин Ходжа – 2:0.

Фернандо Костанца и Николай Рассказов получили в матче предупреждения, которые для них стали четвертыми в сезоне, и они пропустит предстоящую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Игра 12 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 18 октября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"