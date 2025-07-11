«Крылья Советов» отправились на контрольный матч с «Ахматом»

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После матча с московским «Спартаком» команда продолжила подготовку на клубной базе в Самаре.

Перед выездом на заключительный матч межсезонья «Крылья» провели предматчевую тренировку.

Контрольная игра с грозненским «Ахматом» состоится 12 июля на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Начало матча – в 18:30 по самарскому времени.

По договорённости между клубами матч пройдёт без зрителей. Следить за ходом встречи можно в нашем телеграм-канале.

Список игроков, которых взял тренерский штаб Магомеда Адиева: Песьяков, Фролов, Кокарев, Солдатенков, Печенин, Евгеньев, Ороз, Божин, Лепский, Сутормин, Бабкин, Костанца, Иванисеня, Марадишвили, Витюгов, Бобер, Шитов, Раков, Игнатенко, Хубулов, Рахманович.

Капитан Александр Солдатенков после долго перерыва возвращается на поле.

Фото сайт ФК