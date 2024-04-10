Команды спортсменов с нарушением слуха из 10 регионов приедут в Самару на Чемпионат России по керлингу

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В отличие от классического керлинга, команды состоят всего из двух человек. Дисциплина – новая для спорта глухих.

С 11 по 18 апреля в Самаре во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого пройдет чемпионат России по спорту глухих (кёрлинг – смешанные пары). Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта РФ и Общероссийская спортивная федерация спорта глухих.

По их информации, ожидается участие 16 команд из 10 регионов России – городов Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Московской, Калининградской, Новосибирской, Томской, Челябинской областей, Республики Удмуртия, Красноярского края.

— В отличие от классического керлинга, в этой дисциплине команды состоят всего из двух человек. Оба игрока — мужчина и женщина — выполняют по пять бросков в каждом энде. Еще одно отличие состоит в том, что матчи смешанных пар длятся 8 эндов, а не 10, что придает большую динамичность и зрелищность соревнованиям, — рассказывают организаторы.

Дисциплина – новая для спорта глухих, первый чемпионат страны состоялся в прошлом году. Победителем стала московская пара Светланы Цедик и Сергея Копылова, сообщает пресс-служба портала «Открытые НКО».

Программа соревнований:

11 апреля – Заезд команд, размещение, раскатка, мандатная комиссия, жеребьевка, совещание.

12 апреля – Церемония открытия, проведение соревнований

13 - 16 апреля – соревнования группового этапа

17 апреля – Финальные игры. Награждение. Церемония закрытия соревнований.

18 апреля – Отъезд команд.

Фото: предоставлено Общероссийской спортивной федерацией спорта глухих