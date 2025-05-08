Команды региона примут участие в Суперфиналах турнира ПФО по баскетболу 3х3 в Перми

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Окружной турнир по баскетболу 3х3 среди школьников и турнир ПФО по баскетболу 3х3 среди студентов ссузов проходят под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова.

В соревнованиях 16 и 17 мая примут участие 56 команд школьников и студентов ссузов со всего ПФО, в том числе 4 из Самарской области.

6 мая состоялась жеребьевка группового этапа.

Юноши из «Образовательного центра» имени 81-го гвардейского мотострелкового полка поселка Рощинский сразятся с соперниками из республик Башкортостан, Татарстан и Пензенской области.

Девушки из средней школы №10 Отрадного сыграют с командами из республик Удмуртия, Мордовия и Ульяновской области.

Студенткам колледжа им.Н.Ляпиной будут противостоять соперницы из Ульяновской и Пензенской области.

Студенты колледжа им.П.Мачнева встретятся с баскетболистами из Мордовии и Пермского края.

Фото: минспорта СО