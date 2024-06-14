Команда Самарской области на следующей неделе станет участником спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"

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Сегодня на базе "Чайка" завершился учебно-тренировочный сбор сборной команды Самарской области по спортивному туризму, которая на следующей неделе станет участником спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада".



"Туриада" проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО. Цель проекта - развитие массового спорта, выявление лучших спортсменов-туристов округа, формирование у молодежи положительных жизненных установок.



В составе сборной Самарской области в "Туриаде" примут участие 45 человек. Это спортсмены - участники соревнований по водному, велосипедному и пешему туризму, а также студенты колледжей, обучающиеся на специальностях, связанных с развитием туризма, которые примут участие в познавательной программе "Туриады" и конкурсе авторской песни.



Накануне поездки на соревнования сборная Самарской области встретилась с федеральным инспектором по региону Маратом Юрьевым и врио министра спорта региона Лидией Рогожинской. Почетные гости пожелали ребятам успешного выступления.



"Туриада"-2024 пройдет в Саратовской области на территории горнолыжного курорта "Хвалынский". Помимо сборной Самарской области, в ней примут участие команды еще 13 регионов ПФО, 6 регионов ЦФО и сборные зарубежных стран - Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Узбекистана.

Фото: минспорта СО