Команда Самарской области заняла третье место в первенстве России по сквошу

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В Санкт-Петербурге состоялось командное первенство России по сквошу.



Команда Самарской области (Михаил Уваров, Матвей Нечаев, Дарья Каримова) заняла третье место. Победителями турнира стали представители Санкт-Петербурга. На втором – спортсмены сборной Москвы.



Сквош в России стал популярным несколько лет назад, теперь появился и в 63 регионе. Самарская областная общественная организация «Спортивная Федерация сквоша» на базе спортивного сквош-клуба «Timeball» проводит набор в детские группы (возраст от 4-х до 17 лет).

Фото: минспорта СО