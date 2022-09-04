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Команда Самарской области заняла третье место в первенстве России по сквошу

4 сентября 2022 16:02
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В Санкт-Петербурге состоялось командное первенство России по сквошу.

В Санкт-Петербурге состоялось командное первенство России по сквошу.

Команда Самарской области (Михаил Уваров, Матвей Нечаев, Дарья Каримова) заняла третье место. Победителями турнира стали представители Санкт-Петербурга. На втором – спортсмены сборной Москвы.

Сквош в России стал популярным несколько лет назад, теперь появился и в 63 регионе. Самарская областная общественная организация «Спортивная Федерация сквоша» на базе спортивного сквош-клуба «Timeball» проводит набор в детские группы (возраст от 4-х до 17 лет). 

 

Фото:   минспорта СО

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