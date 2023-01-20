Команда Самарской области на третьем месте в полуфинале первенства России по волейболу среди девушек

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Сегодня, 20 января, в СОЛ "Космос-2" завершился полуфинал первенства России по волейболу среди девушек 2008-2009 г.р.



Победительницей турнира стала сборная Нижнего Новгорода. На втором месте волейболистки из Москвы. команда Самарской области - команда Самарской области.



В составе 63 региона лучшими игроками турнира признаны: либеро Анастасия Алямкина и нападающая Елизавета Мухортова.



Волжанки бронзовые медали посвятили своему тренеру Наталье Васильевне Хлопковой, которая скончалась 12 января после продолжительной болезни.

Фото: минспорта СО