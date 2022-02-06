Известный американский актер отметил выступления на Олимпиаде российского фигуриста Марка Кондратюка 

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Известный американский актер и кинопродюсер Бен Стиллер пришел в восторг от выступления на Олимпиаде российского фигуриста Марка Кондратюка, передают РИА Новости.

На своей странице в Twitter американец отдал дань уважения Кондратюку за произвольную программу в командном турнире.

"Уважение российскому фигуристу, который зажигал под Jesus Christ Superstar", - написал он.

Кондратюк в воскресенье выступил в произвольной программе командного турнира фигуристов на Олимпийских играх, ранее он представил страну в короткой программе.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова