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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча  против "Зенита".
Игорь Осинькин: "Проверить свои силы с такой командой, как "Зенит" – это всегда интересно"
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Игорь Осинькин: "Проверить свои силы с такой командой, как "Зенит" – это всегда интересно"

13 марта 2022 21:42
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча  против "Зенита".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против "Зенита" (1:1).

– Проверить свои силы с такой командой, как "Зенит" – это всегда интересно. Мы готовились, хотели сыграть как можно лучше. Наверное, отрезками мы выглядели достаточно хорошо. Заставил нас соперник много обороняться, мы не планировали столько времени провести в защите. Особенно это сказалась в концовках каждого из тайма. Этот матч мы должны принести себе в зачет. Иногда всем командам надо немного потерпеть. И нашим креативным футболистам надо понимать, что футбол состоит не только из атаки. Он должен быть сбалансирован. В такой игре как раз это умение нужно показывать. Считаю, что нормальный матч с нашей стороны. Да, мы могли и проиграть, но у нас были возможности быстрых атак. Но не все получилось в атаке сегодня.

– Насколько команда выполнила план на игру, учитывая, что "Зенит" почти не создавал моментов?

– Я именно это и имел ввиду, что мы хотели играть организовано, плотно. Понимали, что на большом пространстве с такими футболистами, как у "Зенита", у нам может быть много проблем. Но компактность, нацеленность на оборону, не позволили нам атаковать. Мне бы хотелось, чтобы выход из оборону у нас был лучше организован. Но я понимаю, что мы играли против лучшей команды страны. Это было непросто.

– Как вам атакующее трио Зиньковский-Глушенков-Сарвели? С чем связаны многочисленные потери в контратаках?

– Я подразумеваю все ответы на следующие вопросы в предыдущих. В первую очередь, потери связываю с теми скоростями, с которыми прошла игра. Это требует адаптации. Если мы, переходя из ФНЛ в РПЛ имели такие проблемы, то сейчас тут еще больше скорости. Скорости лидера чемпионата. Отсюда необязательные потери. Сама скорость игры была большая. У "Зенита" очень качественные футболисты. Это быстрый, высоко организованный футбол. Каждый футболист очень сильный.

– Оцените атмосферу на стадионе. Показалось, что несмотря на холодную погоду она была горячей.

– Да, погода была не совсем футбольной. А то, что сейчас у нас было больше зрителей, очень радует. Мы их слышали. В такой ситуации наши болельщики были для нас 12-м игроком. Хотелось бы, чтобы последствия пандемии прошли, а наша игра привлекла как можно больше болельщиков на трибуны.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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