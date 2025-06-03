Хоккейные клубы ЦСК ВВС и «Лада» определились с наставниками

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В региональных хоккейных командах назначили новых главных тренеров. Вместо Павла Зубова «Ладу» теперь возглавляет Борис Миронов.

В минувшем сезоне тольяттинцы стали 20-ми из 23-х команд-участниц КХЛ. В предстоящем сезоне они сохранили место в элите российского хоккея и задачу выхода в плей-офф чемпионата 2025\2026 они будут решить во главе с Борисом Мироновым, который в прошлом сезоне входил в штаб челябинского «Трактора».

Молодежную команду «Ладья», выступающую в Молодежной хоккейной лиге, в новом сезоне продолжит возглавлять Сергей Лопушанский, руководящий тольяттинской «молодежкой» с мая 2023 года. За два года его работы «Ладья» закрепилась в статусе одного из лидеров «Серебряного» дивизиона на Востоке и дважды выходила в плей-ин МХЛ, где уступала «Авто» из Екатеринбурга.

Кадровые изменения произошли и в самарском ЦСК ВВС, объявленном в предстоящем сезоне фарм-клубом «Лады». Самарцы будут по-прежнему выступать в Высшей хоккейной лиге, но уже под руководством yt Сергея Шиханова, а Евгения Попихина, возглавлявшего в прошлом сезоне пермский «Молот». Напомним, «летчики» завершили сезон на 28-ом месте из 33-х возможных в ВХЛ.

Полностью тренерские штабы «Лады», «Ладьи» и ЦСК ВВС будут представлены в ближайшее время, пишет Обоз-инфо.