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Хоккеисты должны были прилететь в Россию 1 января, но молодежные сборные России и Чехии сняли с рейса из Калгари во Франкфурт из-за неправильного ношения масок.
Хоккеисты молодежной сборной России вернулись в Москву с чемпионата мира
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Хоккеисты молодежной сборной России вернулись в Москву с чемпионата мира

2 января 2022 22:19
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Хоккеисты должны были прилететь в Россию 1 января, но молодежные сборные России и Чехии сняли с рейса из Калгари во Франкфурт из-за неправильного ношения масок.

Молодежная сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира, который проходил в Канаде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Матч ТВ».

Команда вернулась рейсом из немецкого Франкфурта-на-Майне после досрочного завершения турнира.

Хоккеисты должны были прилететь в Россию 1 января, но членов молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса из Калгари во Франкфурт из-за неправильного ношения масок. По данным «Матч ТВ», главный тренер российской команды Сергей Зубов курил при посадке в самолет, а у некоторых игроков маски не закрывали полностью рот и нос.

В итоге российские хоккеисты отправились в Москву через Торонто и Франкфурт.

Чемпионат мира 30 декабря был завершен досрочно из-за случаев заражения коронавирусом в нескольких командах. Россияне успели сыграть на турнире два матча, проиграв шведам (3:6) и обыграв швейцарцев (4:2).

Россияне Данила Юров и Матвей Мичков, сдавшие положительные тесты на коронавирус, а также врач команды остались в Канаде для прохождения десятидневного карантина.

 

Фото: fhr.ru/РБК
 

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