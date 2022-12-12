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ХК «Лада» одержала победу над «Молотом»

12 декабря 2022 14:17
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Следующую встречу «Лада» проведет 19 декабря в гостях против местного ХК «Рязань-ВДВ».

В первом периоде тольяттинцы две минуты провели впятером против трех полевых игроков, но реализовать солидный численный перевес не смогли.

Гости же в концовке периода реализовали первое удаление в составе волжан: Арсений Ерохин мощным дальним броском открыл счет - 0:1.

На последней секунде второго периода тольяттинцы отыгрались: усилия партнеров завершил броском по пустым воротам Иван Романов - 1:1.

В середине третьего периода Николай Глухов, как заправский нападающий проехал за воротами, выкатился из-за них и отправил шайбу в ворота - 2:1.

На 57-й минуте Аким Тришин от синей линии отправил шайбу в ворота гостей - 3:1. Для защитника этот гол стал первым за волжский клуб.

В концовке гости заменили голкипера полевым игроком, но счет не изменился.

«Лада» одержала победу в заключительном домашнем матче уходящего года.

3:1 в пользу наших хоккеистов.

Следующую встречу «Лада» проведет 19 декабря в гостях против местного ХК «Рязань-ВДВ».

 

Фото:   минспорта СО

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