ХК «Лада» одержала победу над «Молотом»

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В первом периоде тольяттинцы две минуты провели впятером против трех полевых игроков, но реализовать солидный численный перевес не смогли.



Гости же в концовке периода реализовали первое удаление в составе волжан: Арсений Ерохин мощным дальним броском открыл счет - 0:1.



На последней секунде второго периода тольяттинцы отыгрались: усилия партнеров завершил броском по пустым воротам Иван Романов - 1:1.



В середине третьего периода Николай Глухов, как заправский нападающий проехал за воротами, выкатился из-за них и отправил шайбу в ворота - 2:1.



На 57-й минуте Аким Тришин от синей линии отправил шайбу в ворота гостей - 3:1. Для защитника этот гол стал первым за волжский клуб.



В концовке гости заменили голкипера полевым игроком, но счет не изменился.



«Лада» одержала победу в заключительном домашнем матче уходящего года.



3:1 в пользу наших хоккеистов.



Следующую встречу «Лада» проведет 19 декабря в гостях против местного ХК «Рязань-ВДВ».

Фото: минспорта СО