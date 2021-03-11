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ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!

11 марта 2021 13:29
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ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!

Сегодня, 11 марта, отмечается 90-летие комплекса ГТО. Физкультурное движение, появившееся в СССР в 1931 году, было возрождено в России в 2014 году и сегодня активно развивается,  в том числе в Самарской области. В советское время комплекс ГТО был неотъемлемой частью жизни людей, особенно молодежи. 

24 марта 2014 года Указом Президента РФ Владимира Путина был введен в действие современный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, ставший преемником традиций советского движения. Сегодня комплекс ГТО - часть федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного главой государства. В Самарской области в рамках реализации нацпроекта строятся специализированные площадки ГТО (комплекс уличных тренажеров). За два года в регионе  построили 15 таких спортивных объектов.

Развитие спорта, создание необходимой для занятий физкультурой инфраструктуры – часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня в губернии работает 86 центров тестирования ГТО, в базе системы зарегистрировано 346,6 тысяч жителей региона, 45 тысяч человек выполнили тесты и получили знаки отличия -     19 тысяч золотых, 17 тысяч серебряных, 9 тысяч бронзовых. Ежегодно центры тестирования региона проводят около 2000 мероприятий по оценке выполнения нормативов испытаний ГТО, в том числе более 350 соревнований по многоборью ГТО.

Послами ГТО в Самарской области выступают Заслуженный мастер спорта РФ по гандболу, чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр, экс-игрок тольяттинской «Лады» Ирина Близнова и заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов.

В 2020 году команда Самарской области вошла в число лучших команд России в первом фестивале чемпионов ВФСК ГТО «ИГРЫ ГТО», который проводился в декабре в Кисловодске. Команда завоевала 4 место в командном первенстве, а самарские участники стали лучшими в 6 номинациях личного первенства.

Центры тестирования ГТО Самарской области трижды становились финалистами Национальной спортивной премии. В 2017 году - региональный оператор комплекса ГТО (ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий»), в 2019 году -  муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивные центры г.о.Чапаевск», в 2020 году -  центр тестирования г.о. Кинель.

Присоединиться к движению ГТО может любой житель Самарской области. Первый шаг – регистрация на сайте www.gto.ru 

Региональный оператор ГТО в Самарской области: https://vk.com/vfsk_gto_samoblast 

 

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