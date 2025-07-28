Городской этап проекта «Лето с футбольным мячом» завершился в Самаре

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В выходные, 25 и 26 июля, на площади Куйбышева состоялся городской этап соревнований среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». В нем приняли участие команды юных футболистов 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения из Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского районов.



По итогам соревнований у девочек 2014-2016 гг., как и 2011-2013 гг. лидировал Кировский район - школьный спортивный клуб «Кристалл» из школы №77. Призовые места в данных категориях - у Октябрьского и Промышленного районов. У юношей 2014-2016 гг. и 2011- 2013 гг. лидировали команды из Железнодорожного района (ученики школы №174), на втором и третьем местах у младших – Кировский и Промышленный районы, у старших - Советский и Кировский. Победители будут представлять Самару на областных соревнованиях, которые запланированы на сентябрь.



Отметим, что соревнования «Лето с футбольным мячом» прошли на футбольном поле площадью 800 квадратных метров, которое оборудовано на площади Куйбышева в рамках проекта «Самара в движении» и доступно для всех желающих.

Фото: администрация Самара