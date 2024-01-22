Гонщик СК «Мега-Лада» Динар Валеев возглавляет турнирную таблицу личного ЧР по мотогонкам на льду

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В Саранске 20 и 21 января состоялся 4-й этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Победу в соревновании одержал Никита Богданов из Уфы, набравший за два дня 29 очков. Вторым стал Дмитрий Солянников из Шадринска - 28 очков. Третий результат показал Динар Валеев из тольяттинской «Мега-Лады» - 26 очков.



После 4 прошедших этапов турнирную таблицу личного чемпионата России возглавляет Динар Валеев - в его активе 107 очков. Следом идут Никита Богданов (106 очков) и Дмитрий Солянников (101 очко). Представители Каменска-Уральского Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич замыкают пятерку лидеров (82 очка и 77 очков соответственно). Гонщики «Мега-Лады» Никита Толокнов, Игорь Кононов, Игорь Сайдуллин и Иван Хужин расположились на 6-й, 9-й, 14-й и 17-й строках промежуточного протокола.



А 27 и 28 января в Тольятти состоятся 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по ледовому спидвею. В этих соревнованиях «Мега-Лада» также лидирует. Желаем успехов спортсменам из Самарской области!

Фото: минспорта СО