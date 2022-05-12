Футбольный проект Самарского государственного социально-педагогического университета - победитель конкурса  "Россия – футбольная страна!"

97

Российский футбольный союз подвел итоги национального этапа Всероссийского смотра-конкурса проектов массового футбола "Россия – футбольная страна!".



Победителем конкурса в номинации "Лучший проект для женщин и девочек" стал футбольный проект Самарского государственного социально-педагогического университета.



Проект Джамиля Шарипова "Здоровье. Девушки. Футбол" нацелен на популяризацию активного образа жизни и спорта среди девочек и женщин в Самарской области.



Конкурс "Россия – футбольная страна", направленный на поиск и поощрение проектов, которые развивают массовый футбол, вовлекают различные категории населения и создают необходимые условия для регулярных занятий всеми разновидностями футбола, проводится на территории нашей страны во второй раз. В новом сезоне 2021/2022 в ходе регистрационного этапа в РФС было направлено 849 заявок из 70 субъектов Российской Федерации, которые рассматривались в 7 номинациях. Определение победителей проводилось в 3 этапа: региональный, межрегиональный и национальный.

Фото: департамент информационной политики СО