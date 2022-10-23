Фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России

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Фигуристка Камила Валиева стала победительницей в женском одиночном катании на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы», сообщают "Известия".

За произвольную программу 23 октября спортсменка получила 160,74 балла. По сумме двух выступлений 16-летняя фигуристка набрала 244,66 балла.

Второе место заняла Софья Акатьева (236,68), на третьей позиции оказалась Анастасия Зинина (200,43), пишет «Спорт-Экспресс».

Серия Гран-при включает шесть турниров, которые примут Москва (дважды), Сочи, Казань, Самара и Пермь.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф/"Известия"