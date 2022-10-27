Фестиваль «ГТО – одна страна, одна команда!»: в Самарской области состоятся соревнования среди пенсионеров 

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В рамках областного физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!» в Самарской области состоятся соревнования среди участников X-XI ступеней комплекса ГТО.

Соревнования пройдут в субботу, 12 ноября, на территории спортивного комплекса «Маяк» в Самаре. Церемония открытия запланирована на 10.00.

В фестивале примут участие жители Самарской области в возрасте от 60 до 70 лет и старше. Предусмотрены состязания между командами муниципальных образований Самарской области. В состав команд войдут по 4 спортсмена – 2 мужчин и 2 женщины.

В спортивную программу мероприятия включены три турнира по видам спорта: по стрельбе из электронного оружия, по дартс, по мини-ориентированию «Лабиринт», а также эстафета по плаванию 4 по 25 м и соревнования по многоборью ГТО. В многоборье ГТО участники будут состязаться в сгибании и разгибании рук в упоре о гимнастическую скамью или сиденье стула (в зависимости от возрастной ступени), наклоне, поднимании туловища из положения лежа на спине, плавании на дистанции 25 м.

При подведении итогов будет определено личное первенство по многоборью ГТО, командное первенство в эстафете по плаванию и общекомандное первенство с учетом результатов, показанных в многоборье ГТО и трех спортивных турнирах.

Победители и призеры личного первенства награждаются дипломами, медалями и ценными призами министерства спорта Самарской области, победители и призеры командных соревнований награждаются кубками, дипломами, медалями. Все участники получают сувенирную продукцию.

Заявки на участие в соревнованиях направляются муниципальными органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

Фото: минспорта СО