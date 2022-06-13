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Спортсмены Самарской области регулярно принимают участие во всех масштабных мероприятиях, проводимых на территории региона.
Фестиваль «САМ.ФЕСТ» собрал не только поклонников современной музыки, но и спорта
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Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
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Фестиваль «САМ.ФЕСТ» собрал не только поклонников современной музыки, но и спорта

13 июня 2022 14:54
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Спортсмены Самарской области регулярно принимают участие во всех масштабных мероприятиях, проводимых на территории региона.

В Самарской области завершился музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ», который собрал не только поклонников современной музыки, но и спорта.

В мероприятии приняли участие самарские титулованные атлеты: пловец Александр Кудашев, дзюдоистка Анастасия Конкина, сноубордист Сергей Новиков и легкоатлет Александр Буяновский, которые со сцены поприветствовали участников молодежного фестиваля и поддержали начинающих музыкантов.

«Музыка и спорт всегда движутся в одном направлении. Музыка позволяет спортсменам настроиться перед стартом, поднять настроение или наоборот, расслабиться после тяжелого тренировочного дня», - рассказал мастер спорта России международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр в Токио Александр Кудашев.

Спортсмены Самарской области регулярно принимают участие во всех масштабных мероприятиях, проводимых на территории региона. Они как никто знают, что в любом деле важно единство, сплочение и любовь к своей Родине. Совместные мероприятия помогают объединить жителей области и познакомить с достижениями друг друга, совместно расширяя туристическую привлекательность региона.

«Мы собрались, чтобы поддержать молодых исполнителей. Для спортсмена музыка один из важных мотиваторов. Вот я, например, очень люблю начинать свое раннее утро с хорошей, позитивной музыки, которая заряжает энергией на весь день. Поэтому с удовольствием познакомилась с музыкантами и уверена, что многие из них теперь попадут в мой плейлист», - отметила заслуженный мастер спорта России по дзюдо Анастасия Конкина.

63-регион этим летом является одним из центров культурных событий в стране. В конце мая в столице губернии прошел масштабный фестиваль «Студвесна». Впереди жителей и гостей региона ждет фестиваль бардовской песни – Грушинский фестиваль. Затем фестиваль на волжской набережной "ВолгаФест" и молодежный форум-фестиваль "Иволга". Каждое мероприятие сопровождается насыщенной спортивной программой и это лето не станет исключением. Спорт - это жизнь!

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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