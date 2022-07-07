Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» пройдет 9 июля на военном полигоне «Рощинский»

«Гонка Героев» - спортивное мероприятие, которое проводится с 2013 года. В Самаре участники преодолевают полосу препятствий, длинной 10 километров, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами.
Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой - это только часть незабываемого приключения. «Гонка Героев» первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений.
«Гонки Героев» проходят по всей России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие более 500.000 человек – атлетов и зрителей.
Дополнительная информация по проекту на сайте и в социальных сетях проекта.
Программа мероприятия:
8.00 – Открытие фан-зоны. Начало регистрации регистрация участников;
9.45 – Официальное открытие;
10.00 – Старт соревнований (PRO, AGE: 18-29, 30-39 и 40+);
10.45 – Массовый старт;
12.00 – Старт командных взводов;
19.00 – Завершение мероприятия.
Фото: минспорта СО