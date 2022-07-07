Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» пройдет 9 июля на военном полигоне «Рощинский»

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«Гонка Героев» - спортивное мероприятие, которое проводится с 2013 года. В Самаре участники преодолевают полосу препятствий, длинной 10 километров, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами.

Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой - это только часть незабываемого приключения. «Гонка Героев» первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений.



«Гонки Героев» проходят по всей России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие более 500.000 человек – атлетов и зрителей.



Дополнительная информация по проекту на сайте и в социальных сетях проекта.



Программа мероприятия:

8.00 – Открытие фан-зоны. Начало регистрации регистрация участников;

9.45 – Официальное открытие;

10.00 – Старт соревнований (PRO, AGE: 18-29, 30-39 и 40+);

10.45 – Массовый старт;

12.00 – Старт командных взводов;

19.00 – Завершение мероприятия.

Фото: минспорта СО