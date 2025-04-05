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«Эдельвейс» и «Жемчужина» стали призерами всероссийских соревнований по синхронному катанию 

5 апреля 2025 14:57
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Лучшие команды страны представили свои номера в короткой и произвольной программе. В числе призеров соревнований - фигуристы из Самарской области.

В Самаре завершились финал Кубка России и всероссийские соревнования «Волжский пируэт» по синхронному фигурному катанию.

Лучшие команды страны представили свои номера в короткой и произвольной программе. В числе призеров соревнований - фигуристы из Самарской области.

Результаты соревнований «Волжский пируэт»:

1-й спортивный разряд
«Фриволите-1» Московская область 
«Эдельвейс» Самарская область 
«Олимпийский-Юнитис» Москва

КМС
«Юность-юниоры» Свердловская область 
«Жемчужина» Самарская область 
«Аквамарин» Омская область

Результаты финала Кубка России:

«Парадиз» Санкт-Петербург
«Татарстан» республика Татарстан 
«Арабеск» Нижегородская область 

Сегодня выступления синхронисток можно будет увидеть в рамках фестиваля шоу-программ «Мы вместе» в самарском Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Начало в 16:00.

 

Фото:  Maxim Kalinkin/минспорта СО

Теги: Самара

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