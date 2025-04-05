«Эдельвейс» и «Жемчужина» стали призерами всероссийских соревнований по синхронному катанию 

В Самаре завершились финал Кубка России и всероссийские соревнования «Волжский пируэт» по синхронному фигурному катанию.
Лучшие команды страны представили свои номера в короткой и произвольной программе. В числе призеров соревнований - фигуристы из Самарской области.
Результаты соревнований «Волжский пируэт»:
1-й спортивный разряд
«Фриволите-1» Московская область
«Эдельвейс» Самарская область
«Олимпийский-Юнитис» Москва
КМС
«Юность-юниоры» Свердловская область
«Жемчужина» Самарская область
«Аквамарин» Омская область
Результаты финала Кубка России:
«Парадиз» Санкт-Петербург
«Татарстан» республика Татарстан
«Арабеск» Нижегородская область
Сегодня выступления синхронисток можно будет увидеть в рамках фестиваля шоу-программ «Мы вместе» в самарском Дворце спорта имени Владимира Высоцкого. Начало в 16:00.
Фото: Maxim Kalinkin/минспорта СО