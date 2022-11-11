Домашняя победа БК «Самара» над «ПАРМА-ПАРИ» — 80:63

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«Самара» порадовала болельщиков домашней победой над «ПАРМА-ПАРИ» — 80:63.



2:10 после трех сыгранных минут — самарцам явно требовалось «вкатиться» в игру. Попаданий Кей Си Риверса, поначалу практически в одиночку набиравшего очки у хозяев, было явно мало для полноценной погони. И стартовая четверть осталась за пермяками: 15:20. Нагнать их удалось уже в начале второй: Маркос Найт положил в цель две трехи подряд, Малкольм Томас отборолся под чужим кольцом — 23:23. Но вырваться вперед удалось только за пару минут до большого перерыва после быстрого прорыва, завершенного Джеймсом Эннисом — 37:36.



После большого перерыва разыгрался Малкольм Томас: 10 очков за четыре минуты — и «Самара» уже в небольшом отрыве, 51:45. А попадания Джеймса Энниса и Маркоса Найта сделали разницу двузначной: 58:47 за три минуты до конца третьей четверти. В середине заключительного периода вернувшийся в состав после травмы Айзея Риз и неудержимый Кей Си Риверс подряд точны издали — и при 72:58 на табло у самарских болельщиков не осталось сомнений: победы пермякам не видать! Тем более, гости надолго замолчали, прервав семиминутную паузу только при «+22» в пользу «Самары».



80:63 — «Самара» радует болельщиков победой!

Теперь нашу команду ждет затяжная выездная серия. Первая остановка — 15 ноября в Саратове, сообщает пресс-служба БК "Самара".

Фото: yandex.ru