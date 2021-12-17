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Дмитрий Азаров оценил, как сегодня используется новый Дворец спорта на ул.Молодогвардейская
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Дмитрий Азаров оценил, как сегодня используется новый Дворец спорта на ул.Молодогвардейская

17 декабря 2021 21:36
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Глава региона проверил, как сегодня загружается объект и пообщался с юными спортсменами.

В пятницу, 17 декабря, губернатор Дмитрий Азаров после окончания рабочего дня оценил, как сегодня используется новый Дворец спорта на ул.Молодогвардейская. В сентябре он был открыт после масштабной реконструкции, а фактически - строительства заново. Глава региона проверил, как сегодня загружается объект и пообщался с юными спортсменами.

В керлинг – центре, пока единственной в регионе сертифицированной профессиональной площадке для это вида спорта, на одной из дорожек тренировку заканчивала любительская команда. Дмитрий Азаров поинтересовался у занимающихся, как часто они здесь играют и устраивают ли их условия в новом Дворце спорта. Выяснилось, что все игроки – коллеги, работают вместе в одной компании. «Как-то один раз пришли попробовать поиграть в керлинг, все понравилось. Раньше опыта ни у кого не было», - рассказали любители керлинга Главе региона. «Такие совместные тренировки - очень хорошее дело с точки зрения тимбилдинга», - отметил Губернатор.

На соседней дорожке разминку к стартующим областным соревнованиям проводили Любовь Ронжина и Святослав Бородин, члены сборной команды Самарской области по керлингу. Юные спортсмены поделились впечатлениями от керлинга – центра. «Современный спортивный комплекс, лед отличного качества, нам нравится тут тренироваться. Очень рады, что у нас появились такие условия для занятий и соревнований», - рассказала Любовь Ронжина. Ребята предложили Главе региона попробовать свои силы в керлинге и сделать бросок камня. Дмитрий Азаров идею поддержал – профессиональные спортсмены отметили, что попытка оказалась вполне успешной.

Дмитрий Азаров спросил, как в целом идет загрузка керлинг-центра. Старший тренер сборной Самарской области по керлингу Валентин Усенко сообщил, что тренировки проходят каждый день с соблюдением всех санитарных требований – занимаются сборные команды региона, спортивные клубы, любительские команды, с января начнутся тренировки спортивной школы СШОР-1. Здесь уже проходили областные и всероссийские соревнования, в планах на 2022 год – проведение целого ряда турниров. Виталий Иванов, директор ГАУ «Самара Арена», в чьем оперативном управлении находится Дворец спорта, добавил, что в преддверии Нового года в керлинг – центре планируется проведение Дня открытых дверей. Мероприятие будет посвящено истории этой игры.

 Дополнительная информация будет опубликована учреждением позднее.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание руководства Дворца спорта на то, что объект должен быть максимально удобным и привлекательным для посетителей. Это касается как тренировочного процесса, так и спортивных или культурно – массовых мероприятий. В частности, он поручил максимально тщательно подойти к вопросу организации точек питания во Дворце спорта, а также внутреннего оформления помещений. «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан. А для этого люди должны получать здесь комфорт, хорошие эмоции. Особенно это важно сейчас, когда многие впервые придут сюда. Столкнувшись с неудобствами, получив отрицательный опыт, кто-то может больше сюда не вернуться. Этого допускать нельзя», - сказал Дмитрий Азаров.
После керлинг – центра Дмитрий Азаров осмотрел спортивный зал, где тренировалась баскетбольная команда СШОР №1, составленная из мальчишек 2010 года рождения (тренер – Виктор Самсонов). Во Дворце спорта ребята тренируются недавно, но уже успели полюбить новое место тренировок. По сравнению с другими спортивными комплексами здесь очень удобное расположение – центр города, транспортная доступность.

Помимо тренировок по керлингу, хоккею, фигурному катанию, баскетболу во Дворце спорта проводит домашние матчи хоккейный клуб ЦСК ВВС, планируется организация игр баскетбольной команды «Самара», проведение других крупных и концертно – культурных мероприятий. Так 17 декабря в новом ледовом Дворце спорта проходит профессиональный турнир по боксу «Буря на Волге».

 

Фото: Юлия Рубцова/СОВА

Теги: Дмитрий Азаров

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