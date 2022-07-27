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Дмитрий Азаров встретился с участниками чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту

27 июля 2022 14:22
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на чемпионате и пообщался со спортсменами и тренерским составом команды ЦСКА.

С 25 по 30 июля в Самаре на военном аэродроме «Кряж» Центрального военного округа проходит традиционный чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, в котором принимают участие более 120 сильнейших спортсменов-военнослужащих из всех округов. Второй год подряд самые масштабные соревнования для парашютистов в России проводятся на Самарской земле. В среду, 27 июля, в третий прыжковый день, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на чемпионате и пообщался со спортсменами и тренерским составом команды ЦСКА.

«Я очень рад, что у нас проходят соревнования Вооруженных Сил по парашютному спорту. Здесь лучшие из лучших. Вы сами являетесь стимулом не только для военнослужащих повышать свое мастерство, но и для многих ребят и девчат, которые смотрят на вас, равняются на вас, и хотят быть похожими на вас, - обратился Дмитрий Азаров к участникам чемпионата, - Ваш пример совершенно точно сподвигает многих юных граждан страны к занятиям военно-прикладными видами, а значит, быть настоящими патриотами и защитниками Родины». 

Первые награды были разыграны в личном и командном зачетах в точности приземления. В этой дисциплине прыжки с парашютом выполнялись с высоты 1000, 2200 и 3200 метров.

Также спортсмены продемонстрировали мастерство в групповой акробатике, выполняя разные по сложности комплексы фигур и перестроения. Прыжок выполнялся с высоты 2 200 метров. 

«Ежегодно мы проводим чемпионат Вооруженных Сил, чтобы определить сильнейших спортсменов-парашютистов. Для военнослужащих это профессионально значимый вид спорта, потому что связан с их непосредственной деятельностью. Среди спортсменов и спасатели ВВС, и десантники, и спецназ. Для них прыжки с парашютом – не просто спорт, но и отработка навыков десантироваться в сложных условиях, на незнакомой площадке», - сообщил начальник команды, старший тренер спортивной команды парашютного спорта Центрального спортивного клуба Армии, подполковник Александр Иванов.

По итогам третьего дня соревнований лидирует команда Центрального спортивного клуба Армии. В ее составе выступают сильнейшие парашютисты - победители и призеры чемпионатов мира, Европы, победители и призеры Всемирных военных игр и чемпионатов мира среди военнослужащих, рекордсмены мира, участники десантирования личного состава ВС РФ на Северный полюс.

Среди них 27-кратная чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, многократная победительница Кубков, чемпионатов мира и Европы старший прапорщик Елена Лактионова, многократная чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, абсолютная чемпионка Европы по парашютному спорту Любовь Екшикеева - на ее счету более 18 000 прыжков, многократный чемпион мира, абсолютный чемпион мира среди военнослужащих, победитель Всемирных воздушных игр, рекордсмен мира старший лейтенант Дмитрий Максимов, двукратная чемпионка мира, многократный призер Всемирных военных игр, многократная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка мира среди военнослужащих, обладательница Кубка мира капитан Евгения Фурман, чемпион и рекордсмен мира FAI, призер Всемирных военных игр, победитель и призер чемпионатов мира CISM, бронзовый призер Кубка мира, победитель и призер чемпионатов и Кубков ВС РФ лейтенант ВС РФ Алексей Быков и другие не менее титулованные и прославленные армейские спортсмены. 

Среди юных армейских спортсменов - Алена Иванова. Девушка впервые прыгнула с парашютом в 14 лет. Сейчас Алене 20 лет, за ее плечами 1365 прыжков. Признается, что участвовать в таких соревнованиях очень почетно и волнительно для каждого спортсмена.

Дмитрий Азаров пообщался со спортсменами команды по парашютному спорту самарского филиала ЦСКА, поинтересовался у них как проходила подготовка к соревнованиям, в каких условиях тренируются. 

«База самарского ЦСКА – это отличные условия для подготовки», - сообщили спортсмены.   

Губернатор также пообщался с воспитанником ЦСКА/Самара Матвеем Силаевым. 16-летний самарский спортсмен тренировался в спортшколе ЦСКА в Самаре, а сейчас выступает за взрослую команду ЦСКА, является двукратным чемпионом России по парашютному спорту, обладателем Кубка России по аэротрубным дисциплинам, входит в ТОП-10 лучших юниоров мира по этой дисциплине. 

Глава Самарской области обсудил с начальником самарского филиала ФАУ МО РФ ЦСКА Романом Махониным вопросы развития парашютного спорта в регионе и работу спортивной школы самарского филиала ЦСКА. Как рассказал Роман Махонин, в спортшколе ведется подготовка по 10 видам спорта, в том числе на отделении парашютного спорта. Здесь готовят спортивный резерв для армейских парашютных команд.

«Очень важное направление, которое обязательно надо развивать», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото — Юлия Рубцова

Теги: Дмитрий Азаров

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