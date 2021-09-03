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Дмитрий Азаров: «Волейбольная «Нова» - клуб, которым гордится самарский регион»

3 сентября 2021 20:45
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В Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию мужского профессионального волейбола в регионе и клуба «Нова».

Сегодня, 3 сентября, в Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию мужского профессионального волейбола в  Самарской области и клуба «Нова». К болельщикам, ветеранам, действующим спортсменам и любителям волейбола по случаю знаменательной даты обратился губернатор Дмитрий Азаров.

Первый профессиональный волейбольный клуб в Куйбышеве был создан 23 августа 1971 года при поддержке Средневолжского транспортного управления. «Автомобилист» выступал в различных официальных союзных соревнованиях и был первой командой региона, где было регулярное финансирование, постоянные зарплаты для игроков, возможности приглашать иногородних спортсменов. Преемницей ВК «Автомобилист» стала команда «Октан», сформированная в 1993 году на базе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Позднее она была переименована в «Нову».

«В первую очередь, хочу поздравить и поблагодарить ветеранов новокуйбышевского и самарского волейбола, тренеров, которые всю жизнь посвятили спорту и детям. Благодаря вам у нас появляются игроки, представлявшие и защищающие сегодня честь города, нашего региона и страны», — отметил глава региона.

Волейбол – один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области, им регулярно занимается более 39 тыс жителей региона. Дмитрий Азаров отметил, что клуб «НОВА» способствует привлечению детей и молодежи к занятиям волейболом и спортом.

«Волейбольная команда «НОВА» — это клуб, которым гордится наш регион. Мальчишки и девчонки равняются на вас, приходят в спорт, спортивные школы и секции, занимаются своим здоровьем, учатся играть и быть в команде. Самое главное, что они вырастут здоровыми и разносторонне развитыми людьми. Благодаря национальным проектам, инициированным Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, федеральным и региональным программам мы создаем новые возможности для занятий спортом по всей Самарской области. И я рад, что спорт в Новокуйбышевске  динамично развивается», — отметил губернатор.

От лица Всероссийской федерации волейбола клуб «Нова» и волейбольную общественность региона поздравил генеральный секретарь организации Александр Яременко: «50-летие – это знаменательная дата для клуба и всего самарского волейбола. Желаю «Нове» со временем вернуться в Суперлигу».

Сегодня волейбольный клуб «Нова» выступает в Высшей лиге «А» чемпионата России и ставит перед собой задачу вернуться в элитную лигу.

«Мы намерены бороться за выход в Суперлигу. Кроме этого, задачи ВК «НОВА» — популяризация волейбола, привлечение детей и молодежи в спорт, подготовка своих местных игроков. Мы очень хотим, чтобы в клубе играло как можно больше собственных воспитанников. Все эти задачи невозможно было бы решать без всемерной поддержки Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он уделяет большое внимание отрасли спорта в регионе, в том числе профессиональным командам, которые защищают честь региона на соревнованиях различного уровня, способствуют развитию своего вида спорта, за эти команды болеют жители области. И клуб «НОВА» сегодня живет благодаря поддержке областных властей, которую мы получаем и чувствуем каждый день», — подчеркнула генеральный директор ВК «НОВА» Оксана Кузнецова.

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