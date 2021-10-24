Дмитрий Азаров поздравил женскую команду БК «Самара» с победой в Кубке России по баскетболу 3х3

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Сегодня в Перми завершился Кубок России по баскетболу 3х3. В женском турнире за награды боролись 24 лучшие команды страны, включая клуб «Самара» (тренеры — Сергей Чикалкин, Алексей Соколовский, Евгений Тяжев и Александр Ерофеев).

По ходу соревнований наша команда (Яна Митрофанова, Виктория Трофимова, Кристина Евсейчева и Анастасия Пиженко) обыграла белгородскую команду «БелГУ» (17:8), московские «Красную Пахру» (16:3) и МБА (21:16), «Тигриц» из Иваново (20:10). В финале самарские баскетболистки в упорной борьбе взяли вверх над «ЦОП-Петербург» (15:12). Тем самым БК «Самара» выиграл Кубок России по баскетболу 3х3 среди женских команд — впервые в своей истории! Игрок нашей команды Кристина Евсейчева была признана MVP турнира (самым ценным игроком).

С блестящим результатом и знаковой победой команду поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

«Искренне рад, что команда смогла в полной мере проявить самарский характер, свои умения, профессионализм, волю к победе. Выиграв все матчи, оставив позади сильных и мастеровитых соперниц, наши спортсменки порадовали всех самарских поклонников баскетбола. Вы наша гордость! Уверен, что эта победа станет для вас стимулом к дальнейшим ярким достижениям, которыми так славится Самарская область как один из самых баскетбольных регионов страны!», — отметил глава региона.

Отметим, что 2 недели назад в Москве состоялся Суперфинал АСБ 3х3 — всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3х3 . В женском турнире победу также одержала команда БК «Самара» (Виктория Трофимова, Олеся Косякова, Мария Чернова и Анастасия Пиженко).

Регулярные успехи самарского баскетбола – результат совместной работы Правительства региона, областной федерации баскетбола и клуба «Самара». Сегодня баскетбол в Самарской области — один из самых массовых видов спорта. В регионе проводятся различные турниры среди детей, взрослых и ветеранов, самарские спортсмены занимают призовые места на детско — юношеских и профессиональных соревнованиях. В губернии выстроена единая система развития баскетбола – от массового до профессионального клуба «Самара», в структуру которого входят женская и мужская команда, команды по баскетболу 3х3. Руководство БК «Самара» стремится делать ставку на местных воспитанников.

В этом году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова стартовал новый масштабный турнир — Лига Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights». Идея проведения этих соревнований была поддержана президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко на встрече с губернатором, состоявшейся в конце апреля. В первом сезоне «BasketNights» приняли участие свыше 100 мужских и женских команд, отборочные этапы проходили в пяти крупных областных городах – Самаре, Тольятти, Жигулевске, Сызрани и Новокуйбышевске.

С учетом поддержки главы региона руководство БК «Самара» приняло решение в сезоне 2021\2022 заявить женскую команду в Премьер-лигу (главная по статусу лига российского женского баскетбола).

Фото: БК "Самара"