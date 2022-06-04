Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре

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4 июня, в субботу, в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» состоялось открытие фестиваля единоборств «Кубок Губернатора Самарской области». За три дня фестиваля почти тысяча юных спортсменов от 6 до 17 лет из 21 региона России продемонстрируют свое мастерство сразу по нескольким видам единоборств. Старт турниру дал Губернатор Дмитрий Азаров.



Почётными гостями фестиваля стали член бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, Почетный гражданин Самары Владимир Аветисян, президент Федерации тхэквондо России, президент Российского Студенческого Спортивного Союза Сергей Сейранов, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец смешанных единоборств Джеффри Уильям Монсон, первый вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России Юрий Калашников.

Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.



«Тот интерес, который соревнования вызвали у наших бойцов из более чем двадцати регионов Российской Федерации, у наших соседей из дружественных стран, думаю, должен нас вдохновить на то, чтобы такой турнир стал традиционным. 983 юных спортсмена – это ребята, которые готовы постоять за себя, за своих близких, свои идеалы, а значит, и за нашу страну», - отметил Губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня, когда наша страна сталкивается с вызовами, которые нам бросают недружественные страны, возрастает значение спорта в целом, а спорта сильных и мужественных - вдвойне. Губернатор поблагодарил Федерацию тхэквондо, Владимира Аветисяна, который выступил меценатом турнира, продолжая славные традиции благотворительности самарской земли.



«Я уверен: несмотря на то, что в этом турнире есть победители, здесь нет побежденных. От проведения подобного рода спортивных состязаний выигрывают все. Каждый, кто принял участие, я думаю, многому научился, получил новый опыт», - сказал Глава региона, пожелав участникам соревнований успехов.



Одному из самых юных спортсменов, 6-летнему Игорю Базарнову, который взял «золото» на турнире по джиу-джитсу на фестивале единоборств, Глава региона вручил заслуженную награду.

«Мы договорились, что таким турнирам в России быть. Мы сумели объединить под знаменем нашей страны различные виды единоборств. И от таких фестивалей в результате выигрывают и спорт, и наше подрастающее поколение», - подчеркнул почётный гражданин Самары, член бюро центрального совета Союза машиностроителей России Владимир Аветисян.



Президент Федерации тхэквондо России, президент Российского Студенческого Спортивного Союза Сергей Сейранов, поздравляя участников с открытием фестиваля, выразил уверенность, что турнир позволит стереть границы между городами, странами, между людьми, между различными видами единоборств.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО