Девушки сборной Самарской области - бронзовые призеры первенства России по теннису

С 30 сентября по 5 октября на теннисных кортах «Тольятти теннис центра» проходило командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет.
В соревнованиях участвовали команды российских регионов, а также вне зачета - сборная Белоруссии.
Победителями и призерами первенства России стали:
Юноши
сборная Москвы
сборная Московской области
сборная Краснодарского края
Девушки
сборная Свердловской области
сборная Санкт-Петербурга
сборная Самарской области
За команду Самарской области выступали Екатерина Березина, Елизавета Кленкова, Марина Полтавская, капитан команды - Юлия Бусс.
Фото: Федерация тенниса Самарской области/минспорта СО