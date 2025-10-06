Девушки сборной Самарской области - бронзовые призеры первенства России по теннису

151

С 30 сентября по 5 октября на теннисных кортах «Тольятти теннис центра» проходило командное первенство России по теннису среди юношей и девушек до 15 лет.

В соревнованиях участвовали команды российских регионов, а также вне зачета - сборная Белоруссии.

Победителями и призерами первенства России стали:



Юноши

сборная Москвы

сборная Московской области

сборная Краснодарского края



Девушки

сборная Свердловской области

сборная Санкт-Петербурга

сборная Самарской области



За команду Самарской области выступали Екатерина Березина, Елизавета Кленкова, Марина Полтавская, капитан команды - Юлия Бусс.

Фото: Федерация тенниса Самарской области/минспорта СО