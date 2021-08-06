Быстрее, выше, сильнее: какие виды спорта выбирают самарцы

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Эксперты Авито Услуг выяснили, какие виды спорта выбирают россияне этим летом — в списке самых популярных способов поддерживать себя в форме и стремиться к победам в соревнованиях танцы, бокс, фигурное катание, индивидуальные занятия с фитнес-тренерами, а также горные лыжи, растяжка, йога и теннис.

Набранные за время карантина килограммы заставили россиян всерьез заняться своей спортивной формой — спрос на занятия спортом и танцами в первом полугодии этого года вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Самаре — на 52%.

Танцы стали популярнее в Самаре на 91% за год, а предложений от преподавателей стало больше на 19%. Средняя стоимость за одно занятие составила 500 рублей. Боксом в городе интересовались на 87% чаще, чем в прошлом году. Поэтому рост предложений не заставил себя ждать и составил 119%. Цена одного такого урока начинается от 500 рублей. Также в Самаре можно заняться йогой за 300 рублей и растяжкой за 500 рублей.

Активнее всего тренируются в Уфе, там соответствующих запросов стало в 3,3 раза больше по сравнению с I полугодием 2020 года. На втором месте — жители Калининграда (+215%), на третьем — Ижевск (+198%). В Москве спрос на спортивные и танцевальные тренировки повысился на 119%, а в Санкт-Петербурге — на 118%.

Больше всего за год выросла популярность горнолыжного спорта — занятия с инструктором стали востребованнее в 6 раз, что связано в том числе с развитием внутреннего туризма. В условиях ограничений многие россияне выбрали в качестве маршрута для путешествия Красную Поляну, Шерегеш и другие горнолыжные курорты.

В 4 раза чаще (+320%) стали интересоваться фигурным катанием. Россияне почти втрое чаще (+178%) искали занятия теннисом. При этом занятия горнолыжным спортом и самообороной — самые дорогие: в среднем по стране один урок обходится в 1 500 рублей. А вот самые бюджетные в России — танцевальные мастер-классы и йога (в среднем 500 рублей).

— Больше всего спрос на “горнолыжку” в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске, при этом выросло и предложение от инструкторов, многие из которых освоили онлайн-платформы еще во время карантина. Больше всего увеличилось количество объявлений по обучению спуску на горных лыжах (+116%), занятия фигурным катанием стали предлагать чаще на 90%, а фитнес-тренировки — на 65%. В целом по стране предложение услуг спортивных тренеров в I полугодии увеличилось на 51% по сравнению с прошлым годом, — говорит Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги.