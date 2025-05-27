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Более 50 человек объединили соревнования по дзюдо на Кубок главы Самарского района

27 мая 2025 13:32
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Более 50 человек объединили соревнования по дзюдо на Кубок главы Самарского района

24 мая на стадионе «Динамо» в Самаре прошли районные соревнования по дзюдо на призы главы Самарского внутригородского района. Мероприятие состоялось при поддержке спортивной школы олимпийского резерва №14 и Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо».

 В этом году в турнире приняли участие воспитанники частных клубов и спортивных образовательных учреждений - спортивной школы олимпийского резерва №14, «Хаджиме» и «Мастер». Всего за кубок главы Самарского внутригородского района боролись более 50 спортсменов до 15 лет, из них 32 человека заняли почетные призовые места. 

Отметим, что при подведении итогов турнира по дзюдо судейская коллегия оценивала технические действия спортсменов, такие как броски, удержания и болевые приемы.

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