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Более 25 километров преодолели участники велопробега в Самаре

21 апреля 2025 14:55
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Участниками «ВелоСамары» полностью исследовано уже более 80% Самарской области.

19 апреля в Самаре в двадцатый раз состоялся большой городской велопробег, посвященный открытию летнего велосезона. Велопробег организован Спортивно-туристическим клубом «ВелоСамара» при поддержке Правительства Самарской области и администрации города. 

«Поздравляю всех любителей велоспорта с долгожданным открытием сезона. Здорово, что в Самаре это событие сопровождается масштабным велозаездом, объединяющим молодежь и представителей более старшего поколения. Отмечу четкую и профессиональную работу сотрудников ГИБДД, контролировавших безопасность и сопровождавших участников на всем пути. Культура дорожного движения в Самаре должна расти, и, надеюсь, традиционные велопраздники как раз будут способствовать дальнейшему повышению этой культуры. Департамент спорта уделит особое внимание поддержке в организации подобных мероприятий. Поздравляю всех с началом сезона и желаю, чтобы он стал по-настоящему ярким и насыщенным!» - сказал глава города Самара Иван Носков.

В этом году от аллеи Последняя миля до Большецаревщинского лесничества Красноярского лесхоза более 400 участников велопробега в общей сложности преодолели 25 километров. 

В 2025 году Спортивно-туристический клуб «ВелоСамара» проведет XV ежегодной многодневный спортивно-туристскую гонку «Тур по краю», которая пройдет с 1 по 3 мая в Сызранском и Шигонском районах. Как отметил руководитель «ВелоСамары» Роман Еремкин, цель всего проекта – побывать в каждом населенном пункте Самарской области и познакомиться с его культурно-историческими объектами.

«Участниками «ВелоСамары» полностью исследовано уже более 80% Самарской области. Значительная часть – в рамках нашего проекта «Тур по краю», который появился в 2008 году. Это знакомство не только с достопримечательностями и историей районов, но и с людьми, которые в каждом населенном пункте уникальны. Будем рады увидеть в этом проекте жителей и гостей Самары, - рассказал Роман Еремкин. - Спасибо всем, кто в субботу вместе с нами открыл велосезон в Самаре! Вместе продолжим популяризовать велосипед как атрибут здорового образа жизни и повышать уровень знаний правил дорожного движения».

Администрация города намерена обсудить сотрудничество с руководством Спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» в части организации общегородских мероприятий и развития велоинфраструктуры на территории Самары. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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