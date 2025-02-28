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Более 100 жителей Самарской области стали обладателями знаков отличия ГТО

28 февраля 2025 13:34
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Более 100 жителей Самарской области стали обладателями знаков отличия ГТО

Более 100 жителей Самарской области стали обладателями заслуженных знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверений к ним.

Любители здорового образа жизни выполнили испытания в 2024 году в региональном центре тестирования ГТО Самарской области - ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».

Церемонию вручения провел первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Реализация комплекса ГТО в нашей стране стартовала в рамках национального проекта «Демография», завершившегося в 2024 году. За первое десятилетие с момента внедрения комплекса 684 486 человек из Самарской области зарегистрировались в системе ГТО.

 В 2024 году 155 286 жителей нашего региона приняли участие в выполнении испытаний ГТО. 86 723 человека успешно выполнили нормативы на знаки отличия.

 С 2025 года ВФСК ГТО реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». С этого года изменилась система регистрации участников комплекса ГТО: теперь в личный кабинет каждый участник выполнения испытаний заходит с помощью учетной записи на Госуслугах.

Фото: Минспорта региона

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