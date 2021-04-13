Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время он задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении мужчины истязавшего своих детей и пасынка
В Самаре заболели 64 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Пока новоиспеченный миллионер не обратился за выигрышем.
Житель Самары купил билет за 150 рублей и выиграл в лотерею 6,3 млн рублей
И предлагает льготный курс при обмене суммы от 10 тысяч рублей либо эквивалент в долларах США или евро. 
ПСБ улучшает условия по обмену валют
Самокаты сервиса равномерно расставлены по городу.
В Самаре появились самокаты Whoosh, которые можно на время арендовать
Оплатить можно картой, Apple Pay или Google Pay.
Сбер запустил сервис безналичных чаевых
Эксперты учреждения рассказали, как распознать сайты-двойники Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.
Об опасности сайтов-двойников рассказали эксперты Федеральной кадастровой палаты
В традиционное исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, впервые вошёл блок вопросов о ESG.
Ивановы и ESG: признают проблемы и понимают их важность
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Самарский Футбол Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Боксеры самарского Управления Росгвардии - лучшие на Чемпионате ПФО

13 апреля 2021 15:07
100
В состязаниях приняла участие 21 команда - это сборные территориальных управлений и воинских частей, входящих в состав округа.

В Нижнем Новгороде подвел итоги турнир Приволжского округа Росгвардии по боксу. В состязаниях приняла участие 21 команда - это сборные территориальных управлений и воинских частей, входящих в состав округа. Всего на ринг вышло свыше 130 спортсменов в семи весовых категориях.

Сборная Управления Росгвардии по Самарской области одержала триумфальную победу на состязаниях боксеров. Самарские спортсмены, которые являются действующими сотрудниками подразделений Росгвардии, проявили мужество и волю к победе - наградой за это стала высшая ступень на пьедестале почета.

«Данная победа - плод долгих и упорных тренировок наших сотрудников. Бокс это спорт, который требует от спортсмена максимальной концентрации всех сил: и моральных, и физических. Я рад, что в этом году нам удалось добиться такого успеха. Но это не повод почивать на лаврах. В следующем году нам необходимо удвоить усилия, чтобы добиться аналогичных результатов», - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
13 апреля 2021  13:13
В Самаре планируется обновление транспорта с удобством для маломобильных граждан
Транспорт
146
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
13 апреля 2021  12:55
В Самарской области на 13 апреля еще 194 человека заболели коронавирусом
Здравоохранение
208
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары Мой космос состоялся!
13 апреля 2021  11:21
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон из Самары «Мой космос» состоялся!
Общество
188
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
13 апреля 2021  10:52
Из-за открытия велосезона в Самаре временно ограничат движение транспорта
Транспорт
180
Отопительный сезон в Самаре завершается
13 апреля 2021  09:49
Отопительный сезон в Самаре завершается
ЖКХ
244
Весь список