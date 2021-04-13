Боксеры самарского Управления Росгвардии - лучшие на Чемпионате ПФО

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В Нижнем Новгороде подвел итоги турнир Приволжского округа Росгвардии по боксу. В состязаниях приняла участие 21 команда - это сборные территориальных управлений и воинских частей, входящих в состав округа. Всего на ринг вышло свыше 130 спортсменов в семи весовых категориях.

Сборная Управления Росгвардии по Самарской области одержала триумфальную победу на состязаниях боксеров. Самарские спортсмены, которые являются действующими сотрудниками подразделений Росгвардии, проявили мужество и волю к победе - наградой за это стала высшая ступень на пьедестале почета.

«Данная победа - плод долгих и упорных тренировок наших сотрудников. Бокс это спорт, который требует от спортсмена максимальной концентрации всех сил: и моральных, и физических. Я рад, что в этом году нам удалось добиться такого успеха. Но это не повод почивать на лаврах. В следующем году нам необходимо удвоить усилия, чтобы добиться аналогичных результатов», - подчеркнул начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.