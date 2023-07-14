«Бокс на Волге»: в Самаре пройдет матчевая встреча между командами России и Сербии

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23 июля в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» пройдет международная матчевая встреча «Бокс на Волге» между командами России и Сербии. Начало в 16:00, вход свободный (6+) при наличии свободных мест. Организаторы мероприятия рекомендуют заблаговременно забронировать пригласительные билеты по телефону: (846) 933-41-55.



В матчевой встрече поклонников бокса ждет красочное шоу с участием сильнейших спортсменов. Бои пройдут в семи весовых категориях. Сборную команду России представят: Игорь Свиридченков, Максим Кузнецов, Нурлан Сафаров, Хикмет Гараев, Дмитрий Дводненко, Андрей Косенков и наш земляк Алексей Салмин.



В рамках встречи состоится главный профессиональный бой вечера между россиянином Артемом Сусленковым и американцем Кевином Джонсом в супертяжелом весе.

Фото: минспорта СО