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БК "Самара" - обладатель первого Суперкубка Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

13 ноября 2022 17:15
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В суперфинале самарские баскетболисты обыграли Baikal из Москвы со счетом 19:17. 

Соревнования проходили в Калуге. ЕКЛ - это международный проект, который объединил лучшие команды из дружественных стран. В турнире участвовало 12 коллективов из России, Белорусси, Казахстана, Кыргызстана и Сербии. 

Обладателем первого Суперкубка ЕКЛ стала команда БК "Самара". В суперфинале самарские баскетболисты обыграли Baikal из Москвы со счетом 19:17. 
 
Перед этим волжане обошли ведущие коллективы России, такие как "Инаномо", "Руна", "Гагарин", "Бэдбойс". А также сборные Сербии, Казахстана и Белоруссии. 
 
Теперь БК "Самара" вошёл в историю, как победитель первого Суперкубка Единой континентальной лиги. 
Трофей под руководством Сергея Чикалкина завоевали Виктор Кашин, Семен Дебда, Иван Пьянзин и Дмитрий Крюков, сообщает sovainfo.ru

 

Фото: БК "Самара"

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