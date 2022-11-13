БК "Самара" - обладатель первого Суперкубка Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3

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Соревнования проходили в Калуге. ЕКЛ - это международный проект, который объединил лучшие команды из дружественных стран. В турнире участвовало 12 коллективов из России, Белорусси, Казахстана, Кыргызстана и Сербии.

Обладателем первого Суперкубка ЕКЛ стала команда БК "Самара". В суперфинале самарские баскетболисты обыграли Baikal из Москвы со счетом 19:17.



Перед этим волжане обошли ведущие коллективы России, такие как "Инаномо", "Руна", "Гагарин", "Бэдбойс". А также сборные Сербии, Казахстана и Белоруссии.



Теперь БК "Самара" вошёл в историю, как победитель первого Суперкубка Единой континентальной лиги.

Трофей под руководством Сергея Чикалкина завоевали Виктор Кашин, Семен Дебда, Иван Пьянзин и Дмитрий Крюков, сообщает sovainfo.ru.

Фото: БК "Самара"