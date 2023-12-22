Битва взглядов главных участников матчевой встречи по боксу между командами России и Кубы пройдет 23 декабря

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23 декабря в 15:00 в спортивно-концертном комплексе «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» состоится церемония взвешивания спортсменов в преддверии Международной матчевой встречи по боксу «Бокс на Волге» между командами России и Кубы.

Матчевая встреча состоится 24 декабря в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» и пройдет при поддержке Правительства Самарской области. Начало в 16:30, вход свободный (6+) (при наличии свободных мест). Бронирование пригласительных билетов по телефону: (846) 933-41-55.

В «битве взглядов» примут участие боксеры команд России и Кубы в пяти весовых категориях. В весе до 51 кг «лицом к лицу» встретятся обладатель Кубка Европы по боксу, чемпион России Баир Батлаев и бронзовый призер чемпионата мира в Ташкенте Алехандро Кларо Физ.

«Битва взглядов» в весовой категории до 57 кг пройдет между призером Кубка мира по боксу Русланом Белоусовым и финалистом чемпионата мира-2023 Саидель Орта Родригесом.

В категории до 71 кг перед совместным поединком на церемонии взвешивания встретятся чемпион России Игорь Свиридченков и участник чемпионата мира Мирахорхе Куэльяр Терри. В категории до 80 кг «битва взглядов» между серебряным призером чемпионата мира-2021 и трехкратным чемпионом России Джамбулатом Бижамовым и двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом.

В весе до 92 кг многократный призер чемпионатов России Сергей Слободян сойдется «лицом к лицу» с двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира Хулио Сезар Ла Круза.

В мероприятии также примут участие: Председатель наблюдательного совета Самарской областной Федерации бокса, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, промоутер, советник генерального директора телеканала РЕН ТВ по спортивному вещанию Владимир Хрюнов, чемпион мира, обладатель Кубка мира, 3-х кратный чемпион Европы, 5-ти кратный чемпион СССР Василий Шишов, председатель правления «Самарской областной Федерации Бокса» Сергей Карев.

В этом году в Самарской области провели уже две международные матчевые встречи. В губернию приезжали команды из Республики Беларусь и Сербии. Эти соревнования смогли посетить юные спортсмены-боксеры со всех уголков нашей области.

Фото предоставлено: ГАУСО «Самара Арена»